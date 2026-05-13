Les Mini-Muséophages, MAAP, Périgueux

Les Mini-Muséophages Samedi 23 mai, 18h00 MAAP Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Les élèves de 7 écoles maternelle et primaire de Périgueux et alentours ont créé des oeuvres originales inspirées des collections du MAAP. Elles seront installées dans les salles du musée et feront l’objet de courtes présentations par les élèves eux-mêmes.

MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d’archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.

Les élèves de 7 écoles maternelle et primaire de Périgueux et alentours ont créé des oeuvres originales inspirées des collections du MAAP. Elles seront installées dans les salles du musée et feront…

©Ville de Périgueux / MAAP / J. Hucteau