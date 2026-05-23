Les Misérables Théâtre du Châtelet Paris

Mes amis, retenez ceci, il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs. Victor Hugo, Les Misérables, Paris, Pagnerre, 1862, p. 50

Lorsque Cameron Mackintosch découvre, en 1982, l’album concept des Misérables en français, il détecte aussitôt le potentiel de l’œuvre composée, quatre ans plus tôt, par Alain Boublil (texte) et Claude-Michel Schönberg (musique). Dès lors, le producteur anglais rencontre les auteurs à Paris et en 1985, Les Misérables sont à l’affiche du Barbican Center (Londres), dans une version adaptée aux standards anglais et américains du musical. Depuis, l’œuvre est l’un des plus grands succès du genre avec plus de 150 000 représentations dans près de 500 villes dans le monde, 130 millions de spectateurs, plus de 150 prix internationaux, et le spectacle a été traduit dans 27 langues. Longtemps ignorée par le public français, l’œuvre fait l’objet d’une nouvelle production en français au cours de la saison 2024-2025, sur la scène du Théâtre du Châtelet, haut lieu du théâtre musical à Paris.

Véritable plaidoyer pour la justice sociale, elle est portée par une troupe qui fait redécouvrir aux spectateurs les grands airs de cette comédie musicale pensée comme un opéra : J’avais rêvé, À la volonté du peuple, Mon Histoire, Le Grand jour… Pour servir toujours mieux le chef d’œuvre de Victor Hugo, Alain Boublil a corrigé, adapté et modifié le livret, tandis que Claude-Michel Schönberg, a retravaillé la partition. Et pour magnifier cette nouvelle production en français des Misérables, Ladislas Chollat a fait le choix d’une mise en scène épurée, sans fioriture, afin de laisser toute sa place à l’histoire, au texte et à son interprétation. Le succès s’est confirmé, tant auprès du public que de la critique, puisque Les Misérables ont encore obtenu de nouvelles récompenses, dont un Molière et plusieurs trophées de la comédie musicale. Inscrite au patrimoine du musical, et parce que « rien n’est plus beau que d’être prophète en son pays », l’œuvre revient sur la scène du Théâtre du Châtelet. À la volonté du peuple !

Production : « Production Théâtre du Châtelet en coproduction avec SPJL-Stéphane Letellier et France Télévisions Distribution ».

En accord avec Music Theatre International, Drama Paris et Cameron Mackintosh Ltd.

La comédie musicale de retour au Châtelet. (En français)

Du mercredi 11 novembre 2026 au dimanche 10 janvier 2027 :

payant

De 12 à 129 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-11T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-11T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/les-miserables-2026/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



Afficher la carte du lieu Théâtre du Châtelet et trouvez le meilleur itinéraire

