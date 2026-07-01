Les mondes qui nous manquent, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Les mondes qui nous manquent 2 – 5 septembre Théâtre de l’Orangerie

Tarif tout roule, vive la culture ! : 30.-

Tarif normal : 25.-

Tarif ce mois-ci, c’est un peu compliqué : 20.-

AVS, AI, Chômage : 15.-

Etudiant·es, – de 20 ans : 15.-

Professionnel : 15.-

Carte 20ans20francs : 11.-

Membre groupement de seniors : 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T19:00:00+02:00 – 2026-09-02T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:15:00+02:00

Trois interprètes plongent dans les idées de Mark Fisher, un philosophe qui s’est demandé pourquoi il est devenu si difficile de désirer un futur différent. Sur scène : musique électronique, rap, textes projetés comme des slogans, karaoké militant, dancefloor miniature. Les mots s’accrochent aux beats, les pensées tournent en loop et le spectacle avance comme une conférence qui dérape en fête.

Chaque interprète circule avec son alter ego : une version plus kitsch, plus radicale, plus excessive d’elle-même. Les identités glissent, se superposent, se bricolent en direct. On change de peau sans prévenir, comme si une seule présence ne suffisait pas — alors on en invente d’autres, pour tenir, pour jouer, pour survivre.

Un spectacle pour secouer la tête… et voir si quelque chose tombe.

En collaboration avec La Bâtie – Festival de Genève !

—

Mise en scène : Bastien Semenzato

Jeu et texte : Karine Guignard, alias La Gale, Léo Besso & Bastien Semenzato

Dramaturgie : Louis Bonard

Costume : Julie Monot

Lumière : Yan Godat

Visuel texte : Sarah André

Technique et régie : Soufyane Kinany

Administration et diffusion : Guiti Tabrizian & Tristan Barani

Production : Superprod

Coproduction : TO!-Théâtre de l’Orangerie, La Bâtie-Festival de Genève.

Soutiens : Société Suisse des Auteurs (SSA), Action Intermittence – Fonds d’encouragement à l’emploi des personnes salariées intermittentes genevoises (FEEIG), Fondation suisse des artistes interprètes (SIS), une fondation privée genevoise

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629389 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Théâtre – création de Bastien Semenzato, Karine Guignard & Léo Besso

DR