Les Monologues de Gaza | Carte blanche au Théâtre du Nord, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing
samedi 21 novembre 2026 · Institut du monde arabe-Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Les Monologues de Gaza | Carte blanche au Théâtre du Nord Samedi 21 novembre, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00
À partir des Monologues de Gaza, recueil de textes écrits par de jeunes Gazaoui·e·s à l’initiative du Théâtre Ashtar, les élèves de l’École du Nord proposent une création mêlant mises en voix et archives sonores. En faisant résonner ces textes aujourd’hui, cette proposition s’inscrit dans l’élan initié par Ashtar : permettre à ces voix de continuer à circuler, à être entendues et partagées à travers le monde. Elle ouvre ainsi un espace d’écoute et de réflexion sur la création palestinienne contemporaine et sur les conditions de circulation des œuvres, des artistes et des récits face au génocide en cours à Gaza.
Mise en scène : Nam Du
Dramaturgie : Prince Sadjo Barry
Assistanat à la mise en scène : Ella Amstad Ngoko et Mathilde Ngasi
Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/10-ans-les-monologues-de-gaza/ »}]
Une lecture polyphonique des voix de la jeunesse gazaouie
Hervé Kinney
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