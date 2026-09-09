UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

Les Monuments Historiques autour du Vieux-Port, Eglise Saint-Ferréol, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Ferréol · Marseille

Les Monuments Historiques autour du Vieux-Port, Eglise Saint-Ferréol, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Ferréol
Adresse
3 Rue des Augustins 13001 Marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : Devant l’église Saint-Ferréol M1 Vieux-Port ; Bus : 60, 83 Vélo : Canebière

Les Monuments Historiques autour du Vieux-Port 19 et 20 septembre Eglise Saint-Ferréol Bouches-du-Rhône

RDV : Devant l’église Saint-Ferréol
M1 Vieux-Port ; Bus : 60, 83
Vélo : Canebière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours guidé le long du Vieux-Port à la découverte des édifices classés Monuments Historiques.

Eglise Saint-Ferréol 3 Rue des Augustins 13001 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Parcours guidé le long du Vieux-Port à la découverte des édifices classés Monuments Historiques.

©NDDGOTLCM

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)