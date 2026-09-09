Les Monuments Historiques autour du Vieux-Port, Eglise Saint-Ferréol, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Ferréol · Marseille
Informations pratiques
Les Monuments Historiques autour du Vieux-Port 19 et 20 septembre Eglise Saint-Ferréol Bouches-du-Rhône
RDV : Devant l’église Saint-Ferréol
M1 Vieux-Port ; Bus : 60, 83
Vélo : Canebière
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Parcours guidé le long du Vieux-Port à la découverte des édifices classés Monuments Historiques.
Eglise Saint-Ferréol 3 Rue des Augustins 13001 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Parcours guidé le long du Vieux-Port à la découverte des édifices classés Monuments Historiques.
©NDDGOTLCM
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