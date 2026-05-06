Les Morts ne racontent pas d’histoires | Cie Le cri des Ogres Théâtre Traversière Paris

Benjamin Hornigold, ancien corsaire au service du royaume d’Angleterre, se retrouve sans but ni revenus à la fin de la guerre. Abandonné par la Couronne, il décide, avec son équipage, de poursuivre les attaques de navires dans les eaux des Caraïbes, en continuant à piller. Opposés à la cruauté des capitaines et officiers, ils abordent et pillent de nombreux navires, libèrent les marins soumis à des conditions inhumaines et leur offrent de rejoindre leurs rangs. Sans en avoir pleinement conscience, leurs actes viennent de faire d’eux des pirates…

Ouverture du guichet et du wagon-bar 1h avant le début du spectacle

Distribution Texte de : Hugo Anguenot, en étroite collaboration avec les comédien.ne.s • Avec : Nicolas Amatulli, Iris Calipel, David Damar-Chrétien, Nicolas Hanoteau, Romane Karr, Hippolyte Sève, Vasudha Varghese, Solal Viala • Compositeurs : Paul Constant, David Damar-Chrétien • Scénographie : Hugo Anguenot, Guillaume Donnat • Costumes : Nicolas Amatulli, Hugo Anguenot, Marie Ampe, Guillaume Donnat • Création lumière : Kitty • Création son : Paul Constant, David Damar-Chrétien • Administration, Production, Diffusion : Laura Raffard

La compagnie Le cri des Ogres débarque avec une épopée inspirée de l’histoire du célèbre pirate Benjamin Hornigold.

Entre révolte et quête de liberté, d’anciens marins abandonnés par la Couronne deviennent pirates malgré eux, défiant l’ordre établi dans les eaux des Caraïbes.

Le dimanche 17 mai 2026

de 17h00 à 20h00

Le samedi 16 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Tout public :

Tarif Plein : 24,00 €

Tarif Réduit* : 19,00 €

*(Demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, +65 ans, personnes en situation d’handicap, détenteurs du pass culture du 12)

Tarif Super Réduit* : 15,00 €

*(étudiant, minimas sociaux)

Tarif Enfant – 12 ans : 9,00 €

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T20:00:00+02:00_2026-05-16T23:00:00+02:00;2026-05-17T17:00:00+02:00_2026-05-17T20:00:00+02:00

Théâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

https://theatre-traversiere.fr/spectacle/les-morts-ne-racontent-pas-dhistoires/ +33143466541 rp@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere



Afficher la carte du lieu Théâtre Traversière et trouvez le meilleur itinéraire

