UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

LES MOTS AU CREUX DE L’OREILLE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine · Toulouse

LES MOTS AU CREUX DE L’OREILLE, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
Adresse
1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

LES MOTS AU CREUX DE L’OREILLE Dimanche 20 septembre, 11h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Besoin de douceur et de mots qui réconfortent ? Installez-vous confortablement dans un fauteuil pour profiter d’un instant suspendu, hors du temps, avec des textes poétiques chuchotés au creux de l’oreille.
Dimanche 20 septembre – BEP Grande salle – En continu de 11h à 17h30 – Tout public – Accès libre

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord
Les Journées européennes du patrimoine – JEP 2026

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)