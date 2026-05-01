Les mots en l’air Pont de Crau Arles

Arles

Les mots en l’air

Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. Pont de Crau 268, chemin de Falet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les mots en l’air Lecture-spectacle poétique par Pascal Schaefer.

Une parenthèse sensible et conviviale à partager Les mots en l’air vous invite à une lecture-spectacle poétique mêlant textes, sons et chansons dans une ambiance chaleureuse “à l’auberge espagnole”.

Pendant 40 minutes, Pascal Schaefer fait voyager les mots avec légèreté, émotion et humour, dans un moment artistique accessible à tous les publics.



Une soirée intimiste et inspirante où la poésie se vit en toute simplicité… et se partage au chapeau. .

Pont de Crau 268, chemin de Falet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 15 05 62

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English :

Les mots en l’air Poetry readings and performances by Pascal Schaefer.

L’événement Les mots en l’air Arles a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Arles