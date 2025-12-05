Les Mots Galopants Ecuries de Baroja Anglet
Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Sortie d’atelier d’initiation à l’écriture des chansons francophones, animé par Olivier Daguerre.
Les nouveaux auteurs interprètent en public les textes qu’ils ont écrits et mis en musique. .
Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
