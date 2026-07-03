Les mots qui soignent : création littéraire et santé mentale Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Une rencontre de la douleur tout en douceur

Ces deux autrices ont un rapport très différent à la santé mentale : Pauline Bilisari aborde une souffrance intime et le mal d’être tandis que Philippa Motte nous parle de pathologie, de bipolarité et de cette effrayante beauté de la folie.

Nous les écouterons discuter de leurs rapports respectifs à la création sous le prisme de la santé mentale, puis un temps de 30 minutes sera consacré à vos questions.

Pauline Bilisari, jeune poétesse, met des mots sur son mal-être dans ses poèmes (Ma maison en fleurs) et vient de publier également un premier roman ado sur ce thème (Les astres brilleront toujours).

Philippa Motte a publié Et c’est moi qu’on enferme où elle revient sur son hospitalisation forcée en HP à l’âge de 30 ans. Elle est maintenant spécialiste de santé mentale en entreprise.

Mettre des mots sur les maux, trouver les mots, les perdre, en jouer…

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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