Les murs parlent : histoires baroques du Palais Lascaris, Musée du Palais Lascaris, Nice

Les murs parlent : histoires baroques du Palais Lascaris Samedi 23 mai, 17h00 Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du dispositif national « La Classe, l’Œuvre ! », les élèves sont invités à découvrir un lieu patrimonial, à en explorer l’histoire et les œuvres, puis à en proposer une médiation originale au public lors de la « Nuit Européenne des Musées 2026 ».

Cette année, le projet se déroule au Palais Lascaris, remarquable palais baroque du XVIIᵉ siècle situé au cœur du Vieux-Nice. Ancienne demeure de la famille Lascaris-Vintimille, il constitue aujourd’hui un témoignage exceptionnel de l’architecture civile baroque et de la vie aristocratique niçoise à l’époque moderne. Ses décors peints, ses salons richement ornés et ses collections d’instruments de musique offrent un terrain privilégié pour comprendre l’esthétique baroque, son goût pour la mise en scène, le mouvement et la représentation du pouvoir.

Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais Des tapisseries flamandes, un mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que des collections de faïences de la même époque sont actuellement présentés.

Belle collection d’instruments de musique anciens qui retracent une bonne partie de l’histoire de la musique

La classe, l’œuvre !

@PalaisLascaris