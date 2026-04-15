Les murs parlent : histoires baroques du Palais Lascaris, Musée du Palais Lascaris, Nice

Les murs parlent : histoires baroques du Palais Lascaris Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Le projet s’inscrit dans le cadre du dispositif national « La Classe, l’Œuvre », permettant à des élèves de s’approprier un patrimoine culturel et de le restituer à travers une médiation originale auprès du public lors des Nuits Européennes des Musées 2026.

Le Palais Lascaris, joyau baroque niçois du XVIIe siècle, offre un terrain privilégié d’exploration et de transmission. L’art baroque y est appréhendé dans sa dimension civile, sociale et culturelle, témoignant à la fois de l’évolution de la cité de Nice et du rôle de ses élites.

Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais

Le projet s’inscrit dans le cadre du dispositif national « La Classe, l’Œuvre », permettant à des élèves de s’approprier un patrimoine culturel et de le restituer à travers une médiation originale du…

©Ville de Nice