« Les murs témoignent : histoire des engagements étudiants » – Fresques anciennes, Université Paris Nanterre, Nanterre

Informations pratiques

« Les murs témoignent : histoire des engagements étudiants » – Fresques anciennes Samedi 19 septembre, 13h00 Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription. 20 personnes maximum par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Université Paris Nanterre propose plusieurs visites guidées de ses parcours de fresques street art, offrant une découverte originale du campus à travers son patrimoine artistique, politique et culturel contemporain.

Construit dans les années 1960 dans le contexte du développement des universités de périphérie parisienne, le campus de Nanterre constitue depuis plusieurs décennies un espace marqué par les engagements étudiants, les transformations sociales et les pratiques artistiques collectives. Les murs de l’université conservent ainsi les traces visibles de différentes périodes de son histoire, depuis les mobilisations de la fin des années 1960 jusqu’aux interventions artistiques contemporaines.

Ces parcours permettent d’explorer le campus comme un véritable espace d’expression visuelle et de mémoire collective, où se croisent création contemporaine, histoire universitaire, cultures urbaines et récits politiques.

Les visites sont animées par une guide-conférencière étudiante, qui accompagnera les participant·es à travers les espaces extérieurs et les couloirs de l’université afin de découvrir les œuvres, leur contexte de création et les histoires qu’elles racontent.

« Les murs témoignent : histoire des engagements étudiants » – Fresques anciennes

Cette visite propose une traversée historique du campus à partir des fresques anciennes réalisées ou transformées au fil des décennies par différentes générations d’étudiant·es et d’occupant·es du campus.

Certaines œuvres, parfois anonymes, portent encore les traces des mouvements étudiants, des engagements antifascistes, antiracistes, féministes ou internationaux ayant traversé l’université depuis les années 1970. D’autres témoignent de pratiques militantes plus informelles où le mur devient support d’expression collective, de revendication ou de mémoire.

Le parcours permet d’interroger la place du graffiti, de la peinture murale et des écritures visuelles dans l’histoire des mobilisations universitaires, mais aussi la manière dont ces traces constituent aujourd’hui un patrimoine vivant du campus.

Informations pratiques

Lieu de rendez-vous :

Devant la Maison de l’Étudiant·e (MDE)

200 avenue de la République – 92000 Nanterre

Durée des visites : environ 1h

Jauge : 20 personnes par visite

Public : visites conseillées à partir du collège / lycée (12-13 ans et +)

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92001 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visites-guidees-street-art-du-campus-de-luniversite-paris-nanterre »}] L’Université Paris Nanterre, avec près de 35 000 étudiantes et étudiants et 41 unités de recherche, est une institution de recherche et de formation majeure en Ile-de-France. Elle est l’université des Hauts-de-Seine, riche de son histoire, de ses valeurs et de son rayonnement national et international.

Université pluridisciplinaire, son offre de formation et ses activités de recherche couvrent le large éventail des sciences humaines et sociales, des lettres et des langues, des sciences juridiques, économiques et de gestion, de la technologie, de la culture et des arts, des sciences de l’information et de la communication, des sciences pour l’ingénieur et des sciences et techniques des activités physiques et sportives. Dans tous ces domaines, depuis sa création, l’Université Paris Nanterre a défendu l’innovation, en recherche et en pédagogie, et a tenu à jouer un rôle social : de promotion sociale de ses étudiantes et étudiants et de regard critique, au sens noble du terme, sur la société et ses évolutions.

L’établissement est implanté sur trois sites : Nanterre, Ville-d’Avray, Saint-Cloud. Le site de Nanterre est unique en région parisienne : un campus « vert » de 32 hectares qui offre des infrastructures exceptionnelles pour les activités sportives, culturelles et de documentation scientifique. S’y trouvent également La Contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, la Maison des Sciences de l’Homme-Mondes et le théâtre Bernard-Marie Koltès.

Ancrée dans un territoire au potentiel unique, l’Université Paris Nanterre s’inscrit aussi dans des réseaux à toutes les échelles, elle est notamment membre du Campus Condorcet, de l’Alliance Paris Lumières et de l’université européenne EDUC. RER A

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