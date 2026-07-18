Les murs vivants, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil

Informations pratiques

Les murs vivants 19 et 20 septembre Centre Tignous d’art contemporain Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’intervention des artistes plasticiens, aux côtés des architectes et des maîtres d’ouvrage, joue un rôle important dans l’élaboration des cités modernes des années 1960-1970 : l’art y est alors partie intégrante de l’espace urbain.

Au-delà des œuvres intégrées dans l’espace public ou dans les bâtiments, les plasticiens interviennent dans la conception des espaces paysagers, incluant le mobilier urbain et la polychromie des façades. La conception des jeux d’enfants se fait souvent leur terrain de… jeux. Dans ce cadre collaboratif, leurs interventions sont rarement signées ; plus encore, elles sont souvent effacées au fil des opérations de rénovation.

L’approche collective de ces espaces est ici retracée, à l’exemple des quartiers de la Croix-de-Chavaux (Montreuil) et la Noue (Montreuil et Bagnolet), œuvres de Serge Lana (1927-2011) et Claude Le Goas (1928-2007). Respectivement « architectes urbanistes conseil » des Villes de Bagnolet et de Montreuil durant plusieurs décennies, ils façonnent ainsi le visage des deux communes au gré de projets urbains audacieux et de réalisations architecturales dont cette exposition évoque la démarche généreuse.

Ces réalisations, remarquées pour leur singularité, sont le fruit des études urbaines approfondies, d’une inscription dans la durée et d’une approche pluridisciplinaire. Il s’agit de lier la recherche théorique aux expérimentations techniques et plastiques, au service de municipalités soucieuses d’innover et de bâtir un cadre de vie de qualité.

Celles-ci se dotent ainsi de sociétés d’aménagement (la semimo à Montreuil) ; un espace de création se met en place entre aménageur et concepteur, tandis que les techniques d’aménagement sont toujours liées aux questions esthétiques. Cette configuration rend possible la réalisation de bâtiments remarquables : la zone industrielle verticale mozinor, le conservatoire et le complexe CGT de la Porte de Montreuil.

Les opérations de renouvellement urbain de la Croix-de-Chavaux et de la Noue sont remarquables pour l’ampleur de l’intervention artistique : le plasticien Michel Wieber et le peintre Maxime Darnaud créent des paysages composés de “murs vivants”, de façades polychromes et d’espaces extérieurs.

Commissariat d’exposition : Gwenaël Delhumeau, Daria Horsch, Thomas Le Goff, Anne Touquet, Aurélie Thuez

Prêteurs : Cité de l’architecture et du patrimoine, Antoine Darnaud, © ADAGP succession Maxime Darnaud, Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Archives municipales de Montreuil

Avec le soutien de : Ville de Montreuil, Département de la Seine-Saint-Denis, Est Ensemble et Ministère de la Culture

Centre Tignous d’art contemporain 116, rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 https://centretignousdartcontemporain.fr/ Lieu d’exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d’Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs.

Horaires d’ouverture :

Mercredi / jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-21h

Samedi : 14h-19h Métro Robespierre (ligne 9)

Exposition « Les murs vivants »