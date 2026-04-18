Les musées de la Ville de Paris organisent des distributions alimentaires destinées aux étudiants Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris
Les musées de la Ville de Paris organisent des distributions alimentaires destinées aux étudiants Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris samedi 18 avril 2026.
Ce programme inédit où les musées s’engagent contre la précarité étudiante propose des dispositifs de distribution alimentaire couplés à des ateliers et visites de musées.
Conçu en collaboration avec la Maison étudiante de la Ville de Paris et en partenariat avec les associations Linkee et Cop1, le dispositif a déployé plusieurs distributions-visites durant l’été 2025 au Palais Galliera et à l’automne 2025 au musée Bourdelle.
Outre le fait que ces visites aient été spécifiquement organisées pour eux, les étudiants ont apprécié d’être accueillis dans des sites exceptionnels que la majorité d’entre eux découvrait, donnant du sens à leur venue et facilitant une démarche pouvant s’avérer difficile compte-tenu de leur grande précarité économique.
Paris Musées poursuit son programme qui se pérénnise avec une distribution mensuelle en moyenne :
- Samedi 18 avril 2026 : musée Bourdelle x Cop1
- Samedi 27 juin 2026 : musée Bourdelle x Cop1
- Vendredi 3 juillet 2026 : Palais Galliera x Linkee
- Vendredi 21 août 2026 : Palais Galliera x Linkee
- Vendredi 25 septembre 2026 : Petit Palais x Linkee
Une centaine d’étudiants sont attendus pour ces distributions de colis alimentaires associées à une visite des collections des musées.
Abonnez-vous aux newsletters spéciales Que faire à Paris pour d’autres idées solidaires !
Paris Musées pérénnise son programme de distributions alimentaires dans les musées destinées aux étudiants, en partenariat avec Linkee et Cop1.
Le vendredi 25 septembre 2026
de à
Le vendredi 21 août 2026
de à
Le vendredi 03 juillet 2026
de à
Le samedi 27 juin 2026
de à
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-06-27T00:00:00+02:00_2026-06-27T23:59:00+02:00;2026-07-03T00:00:00+02:00_2026-07-03T23:59:00+02:00;2026-08-21T00:00:00+02:00_2026-08-21T23:59:00+02:00;2026-09-25T00:00:00+02:00_2026-09-25T23:59:00+02:00
Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris
Afficher la carte du lieu Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 30 avril 2026
- Visite Jardins contemporains du quartier des Grands Moulins jardin Abbé Pierre Grands Moulins paris 30 avril 2026
- Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon » 30 avril 2026
- Croquer l’info : dessins satiriques de Coco et Juin, réalisés lors de la rencontre « Guerre en Ukraine la voix des femmes » Bibliothèque Benoîte Groult Paris 30 avril 2026
- Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris 30 avril 2026