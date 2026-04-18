Les musées de la Ville de Paris organisent des distributions alimentaires destinées aux étudiants Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

Ce programme inédit où les musées s’engagent contre la précarité étudiante propose des dispositifs de distribution alimentaire couplés à des ateliers et visites de musées.

Conçu en collaboration avec la Maison étudiante de la Ville de Paris et en partenariat avec les associations Linkee et Cop1, le dispositif a déployé plusieurs distributions-visites durant l’été 2025 au Palais Galliera et à l’automne 2025 au musée Bourdelle.

Outre le fait que ces visites aient été spécifiquement organisées pour eux, les étudiants ont apprécié d’être accueillis dans des sites exceptionnels que la majorité d’entre eux découvrait, donnant du sens à leur venue et facilitant une démarche pouvant s’avérer difficile compte-tenu de leur grande précarité économique.

Paris Musées poursuit son programme qui se pérénnise avec une distribution mensuelle en moyenne :

Samedi 18 avril 2026 : musée Bourdelle x Cop1

Samedi 27 juin 2026 : musée Bourdelle x Cop1

Vendredi 3 juillet 2026 : Palais Galliera x Linkee

Vendredi 21 août 2026 : Palais Galliera x Linkee

Vendredi 25 septembre 2026 : Petit Palais x Linkee

Une centaine d’étudiants sont attendus pour ces distributions de colis alimentaires associées à une visite des collections des musées.

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Paris Musées pérénnise son programme de distributions alimentaires dans les musées destinées aux étudiants, en partenariat avec Linkee et Cop1.

Le vendredi 25 septembre 2026

de à

Le vendredi 21 août 2026

de à

Le vendredi 03 juillet 2026

de à

Le samedi 27 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-27T00:00:00+02:00_2026-06-27T23:59:00+02:00;2026-07-03T00:00:00+02:00_2026-07-03T23:59:00+02:00;2026-08-21T00:00:00+02:00_2026-08-21T23:59:00+02:00;2026-09-25T00:00:00+02:00_2026-09-25T23:59:00+02:00

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris



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