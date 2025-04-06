Toulouse

LES MUSÉES ET MONUMENTS SONT GRATUITS !

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Le premier dimanche du mois, les musées et monuments sont gratuits pour l’ensemble des visiteurs !

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine et l’architecture des musées Toulousains au travers de leurs expositions permanentes. (Les expositions temporaires restent payantes).

Les musées et monuments concernés et ouverts au public sont

– Le Cloître des Jacobins

– Le musée des Abattoirs

– Le musée des Augustins

– Le musée Saint-Raymond

– Le Muséum d’Histoire Naturelle

– Le Quai des Savoirs (Plateau créatif et Quai des Petits)

– Le musée Paul Dupuy

– Le Château d’Eau

– La Chapelle Saint-Joseph de la Grave

Rappel

– Le musée Georges-Labit est fermé pour travaux .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On the first Sunday of the month, museums and monuments are free for all visitors!

L’événement LES MUSÉES ET MONUMENTS SONT GRATUITS ! Toulouse a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE