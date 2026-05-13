Les Musicales d’Anzy Concert Jazz Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Concert Jazz Anzy-le-Duc samedi 15 août 2026.
Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Concert Jazz
Parvis de l’église Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert Jazz Duke Ellington vers Thelonious Monk par le groupe Quartett.
Un dialogue entre deux géants du jazz Duke Ellington et Thelonious Monk se rencontrent le temps d’une soirée dans le cadre intemporel du parvis de l’église d’Anzy le Duc. L’occasion de redécouvrir les grands standards de Duke Ellington d’une part, et leur reprise à la mode bebop par Thelonious Monk d’autre part, dans une mise en perspective décoiffante et passionnante. .
Parvis de l’église Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com
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English : Les Musicales d’Anzy Concert Jazz
L’événement Les Musicales d’Anzy Concert Jazz Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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