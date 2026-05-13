Les Musicales d’Anzy concert symphonique Rue Altaric Anzy-le-Duc

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy concert symphonique

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert symphonique Haydn, Mozart, Beethoven par l’Ensemble orchestrale de Dijon.

Un rendez-vous avec la jeune génération de chefs et cheffes d’orchestre à l’issue d’une semaine d’académie de direction d’orchestre, 12 jeunes talents se partageront la scène avec la complicité de l’Ensemble Orchestral de Dijon. L’occasion de dépoussiérer les trois grands compositeurs classiques viennois Haydn, Mozart et Beethoven qui forment certainement la filiation la plus spectaculaire de l’histoire de la musique ! .

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy concert symphonique

L’événement Les Musicales d’Anzy concert symphonique Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III