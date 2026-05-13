Les Musicales d’Anzy escapade routière Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy escapade routière Anzy-le-Duc dimanche 16 août 2026.
Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy escapade routière
Devant l’église Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Un circuit d’une quarantaine de km en voiture à la découverte de 6 sites entre paysages typiques et monuments historiques. Avec Patrick Rossignol, guide expert de la région. Déjeuner dans un ancien cloître. Retour à Anzy en fin d’après-midi pour profiter du festival et assister en soirée au concert dans l’église de l’Ensemble Orchestral de Dijon.
Réservé aux adhérents de l’association, adhésion incluse dans la participation à la journée. Places limitées. .
Devant l’église Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 96 43 21 festivalmusicalanzy@gmail.com
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English : Les Musicales d’Anzy escapade routière
L’événement Les Musicales d’Anzy escapade routière Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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