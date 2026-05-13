Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Musique de chambre

Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Un moment de rencontre informelle et de découverte autour de la musique dans le cadre bucolique du prieuré. Au programme différentes oeuvres de musique de chambre proposées par les artistes du festival. .

Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy Musique de chambre

L’événement Les Musicales d’Anzy Musique de chambre Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III