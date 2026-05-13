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Les Musicales d’Anzy Musique de chambre Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Musique de chambre Anzy-le-Duc dimanche 16 août 2026.

Adresse : Prieuré

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Musique de chambre

Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Un moment de rencontre informelle et de découverte autour de la musique dans le cadre bucolique du prieuré. Au programme différentes oeuvres de musique de chambre proposées par les artistes du festival.   .

Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy Musique de chambre

L’événement Les Musicales d’Anzy Musique de chambre Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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