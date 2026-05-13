Les Musicales d’Anzy Musique de chambre Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Musique de chambre Anzy-le-Duc dimanche 16 août 2026.
Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Musique de chambre
Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Un moment de rencontre informelle et de découverte autour de la musique dans le cadre bucolique du prieuré. Au programme différentes oeuvres de musique de chambre proposées par les artistes du festival. .
Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com
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English : Les Musicales d’Anzy Musique de chambre
L’événement Les Musicales d’Anzy Musique de chambre Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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