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Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église Rue Altaric Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église Rue Altaric Anzy-le-Duc dimanche 16 août 2026.

Lieu : Rue Altaric

Adresse : Eglise

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 17:15:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:15:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez découvrir l’église avec André Beauchamp, spécialiste d’Anzy, passionné et passionnant.   .

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église

L’événement Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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