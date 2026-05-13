Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église Rue Altaric Anzy-le-Duc

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:15:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez découvrir l’église avec André Beauchamp, spécialiste d’Anzy, passionné et passionnant. .

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église

L’événement Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III