Les Musicales Loire&Sens Les Garennes sur Loire
vendredi 11 septembre 2026 · Les Garennes sur Loire
Informations pratiques
Les Garennes sur Loire
Les Musicales Loire&Sens
11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Les Musicales Loire&Sens reviennent du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026 pour un week-end dédié à la musique de chambre dans des lieux d’exception.
Au programme, trois concerts et une conférence, réunissant des œuvres de Dutilleux, Beethoven, César Franck, Haydn, Olivier Messiaen, Wagner, Chopin et Schubert, interprétées par des artistes de renom dont Michel Lethiec.
Vendredi 11 septembre 19h00
– Salon Thioire Henri Dutilleux, Beethoven, César Franck
Samedi 12 septembre 11h00 (entrée libre)
– Auditorium Conférence
Samedi 12 septembre 18h00
– Église de Saint Jean des Mauvrets concert
Dimanche 13 septembre 15h00
– Salon Thioire Haydn, Olivier Messiaen, Wagner, Chopin, Schubert
Deux formules sont proposées
25,00€ TTC par concert 60,00€ TTC pass 3 concerts
Une expérience musicale unique au cœur du domaine Loire&Sens.
Réservez dès maintenant vos places en ligne sur la billetterie officielle .
11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 66 30 03 contact@loireetsens.com
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English :
The Musicales Loire&Sens festival returns from Friday, September 11, through Sunday, September 13, 2026, for a weekend dedicated to chamber music in exceptional venues.
L’événement Les Musicales Loire&Sens Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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