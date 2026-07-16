Informations pratiques

Les Garennes sur Loire

Les Musicales Loire&Sens

11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Les Musicales Loire&Sens reviennent du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026 pour un week-end dédié à la musique de chambre dans des lieux d’exception.

Au programme, trois concerts et une conférence, réunissant des œuvres de Dutilleux, Beethoven, César Franck, Haydn, Olivier Messiaen, Wagner, Chopin et Schubert, interprétées par des artistes de renom dont Michel Lethiec.

Vendredi 11 septembre 19h00

– Salon Thioire Henri Dutilleux, Beethoven, César Franck

Samedi 12 septembre 11h00 (entrée libre)

– Auditorium Conférence

Samedi 12 septembre 18h00

– Église de Saint Jean des Mauvrets concert

Dimanche 13 septembre 15h00

– Salon Thioire Haydn, Olivier Messiaen, Wagner, Chopin, Schubert

Deux formules sont proposées

25,00€ TTC par concert 60,00€ TTC pass 3 concerts

Une expérience musicale unique au cœur du domaine Loire&Sens.

Réservez dès maintenant vos places en ligne sur la billetterie officielle .

11 Chemin du Bois Guillou Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 66 30 03 contact@loireetsens.com

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English :

The Musicales Loire&Sens festival returns from Friday, September 11, through Sunday, September 13, 2026, for a weekend dedicated to chamber music in exceptional venues.

L’événement Les Musicales Loire&Sens Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages