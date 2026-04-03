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LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES Reims

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES Reims

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES Reims lundi 6 juillet 2026.

Lieu : HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES

Adresse : Place de l'Hotel de Ville

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-06

Fin : 2026-07-06

Heure de début : 20:00

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN Début : 2026-07-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES Place de l’Hotel de Ville 51100 Reims 51

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