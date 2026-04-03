LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES Reims
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES Reims lundi 6 juillet 2026.
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN Début : 2026-07-06 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
HOTEL DE VILLE SALLE DES FETES Place de l’Hotel de Ville 51100 Reims 51
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