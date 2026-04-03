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LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN THEATRE DU MANEGE – REIMS Reims

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN THEATRE DU MANEGE – REIMS Reims

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN THEATRE DU MANEGE – REIMS Reims mardi 7 juillet 2026.

Lieu : THEATRE DU MANEGE - REIMS

Adresse : 2 BOULEVARD LECLERC

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-07

Fin : 2026-07-07

Heure de début : 20:00

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN Début : 2026-07-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DU MANEGE – REIMS 2 BOULEVARD LECLERC 51100 Reims 51

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