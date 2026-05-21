Les Musiciens du Louvre Halle aux Grains Toulouse

Maîtres du répertoire baroque et classique, Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre jouent sur instruments anciens. Ils sont des interprètes privilégiés de l’œuvre de Mozart. Ils vont sublimer l’intensité dramatique du Requiem et la richesse de la Messe en ut, synthèse des styles baroques.

PROGRAMME :

MOZART : Messe en UT

MOZART : Requiem

Solistes :

Lydia Hoen Tjore | soprano

Beth Taylor | mezzo-soprano

Lunga Eric Hallam | ténor

Alex Rosen | basse