Les Musiciens du Louvre Halle aux Grains Toulouse
Les Musiciens du Louvre Halle aux Grains Toulouse samedi 23 janvier 2027.
Maîtres du répertoire baroque et classique, Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre jouent sur instruments anciens. Ils sont des interprètes privilégiés de l’œuvre de Mozart. Ils vont sublimer l’intensité dramatique du Requiem et la richesse de la Messe en ut, synthèse des styles baroques.
PROGRAMME :
MOZART : Messe en UT
MOZART : Requiem
Solistes :
Lydia Hoen Tjore | soprano
Beth Taylor | mezzo-soprano
Lunga Eric Hallam | ténor
Alex Rosen | basse
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