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Les Musiciens du Louvre Halle aux Grains Toulouse

Les Musiciens du Louvre Halle aux Grains Toulouse

Les Musiciens du Louvre Halle aux Grains Toulouse samedi 23 janvier 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 23 janvier 2027

Fin : dimanche 31 janvier 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 92€

Maîtres du répertoire baroque et classique, Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre jouent sur instruments anciens. Ils sont des interprètes privilégiés de l’œuvre de Mozart. Ils vont sublimer l’intensité dramatique du Requiem et la richesse de la Messe en ut, synthèse des styles baroques.

PROGRAMME :

MOZART : Messe en UT
MOZART : Requiem

Solistes :
Lydia Hoen Tjore | soprano
Beth Taylor | mezzo-soprano
Lunga Eric Hallam | ténor
Alex Rosen | basse

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