LES MUSIQUES DE JOHN WILLIAMS ET HANS ZIMMER EN CONCERT SYMPHONIQUE ZENITH DE PAU Pau

LES MUSIQUES DE JOHN WILLIAMS ET HANS ZIMMER EN CONCERT SYMPHONIQUE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Après une tournée triomphale en 2025 qui a conquis plus de 100 000 spectateurs, Les musiques de John Williams & Hans Zimmer en concert symphonique revient à l’affiche dans toute la France en février & mars 2027 pour vous faire (re)vivre une nouvelle aventure musicale inoubliable !

Au programme Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter, Inception, Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes… redécouvrez vos musiques de films préférées interprétées par plus de 70 musiciens sur scène ! Sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Simon, le Yellow Socks Orchestra orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film interprètera en live les plus grandes musiques de ces deux compositeurs de génie.

John Williams, maître incontesté de l’orchestration, a révolutionné la musique de film dès les années 1970. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES MUSIQUES DE JOHN WILLIAMS ET HANS ZIMMER EN CONCERT SYMPHONIQUE

L’événement LES MUSIQUES DE JOHN WILLIAMS ET HANS ZIMMER EN CONCERT SYMPHONIQUE Pau a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Pau