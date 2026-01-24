Rugby TOP14 Section Vs Castres olympique Stade du Hameau Pau

Rugby TOP14 Section Vs Castres olympique

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Le 9 mai (horaire à définir) , le Hameau s’enflamme la Section Paloise reçoit Castres pour un face-à-face de haut niveau. L’enjeu est clair, l’intensité aussi. Chaque ballon porté, chaque plaquage résonne dans une tribune investie par les supporters.

Sur le terrain, les Palois auront besoin de tout leur collectif pour faire plier une équipe tarnaise solide. En tribune, on vibre, on encourage, on vit le match pleinement. Que vous soyez passionné ou simple amateur, cette soirée promet du jeu, du suspense et une belle dose d’émotion partagée. .

Stade du Hameau Bvd de l'aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Rugby TOP14 Section Vs Castres olympique

