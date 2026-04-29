Pau fête l’Europe Pau
Pau fête l’Europe Pau samedi 9 mai 2026.
Pau
Pau fête l’Europe
Place Reine Marguerite Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Découvrez l’Europe près de chez vous !
– villages des associations européennes
– un espace décoré aux couleurs de l’Europe
– quiz et animation musicale
– parcours thématique Pau, ville européenne
– L’Europe et le sport regards d’enfants .
Place Reine Marguerite Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Pau fête l’Europe
L’événement Pau fête l’Europe Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau
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