Pau

Pau fête l’Europe

Place Reine Marguerite Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Découvrez l’Europe près de chez vous !

– villages des associations européennes

– un espace décoré aux couleurs de l’Europe

– quiz et animation musicale

– parcours thématique Pau, ville européenne

– L’Europe et le sport regards d’enfants .

Place Reine Marguerite Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Pau fête l’Europe

L’événement Pau fête l’Europe Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau