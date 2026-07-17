Les musiques de John Williams et Hans Zimmer en concert symphonique, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Informations pratiques

Les musiques de John Williams et Hans Zimmer en concert symphonique Dimanche 7 mars 2027, 17h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

À partir de 39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-07T17:00:00+01:00 – 2027-03-07T19:30:00+01:00

Fin : 2027-03-07T17:00:00+01:00 – 2027-03-07T19:30:00+01:00

Redécouvrez vos musiques de films préférées interprétées par plus de 70 musiciens sur scène ! Sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Simon, le Yellow Socks Orchestra – orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film – interprètera en live les plus grandes musiques de ces deux compositeurs de génie.

Pendant près de deux heures, replongez au cœur de ces fresques musicales épiques qui ont marqué l’histoire du cinéma. Une expérience musicale totalement « immersive » rendue possible grâce au système audio ©d&b Soundscape : une technologie de diffusion haute-fidélité qui offre une clarté et une spatialisation parfaite du son, quel que soit votre positionnement dans la salle.

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de cinéma et de musiques de film qui participent depuis plusieurs décennies au succès des plus grands films hollywoodiens !

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/ »}]

Au programme : Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter, Inception, Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes…