LES MUSIQUES DES FILMS DE MIYAZAKI – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand mardi 20 janvier 2026.

MUSICALTA PRÉSENTE : LES PLUS BELLES MUSIQUES DES FILMS DE MIYAZAKILes plus belles musiques des films de Miyazaki Grissini Project Quatuor de musicien passionné de pop culture, le Grissini project vous interprète les plus belles musiques des films d’animation d’Hayao Miyazaki.Au programme les plus beaux thèmes : Princesse Mononoké , Mon Voisin Totoro , Le Vent se lève , Le Château ambulant , Kiki la petite sorcière , Ponyo sur la falaise , Le Voyage de Chihiro … Et tant d’autres ! Au croisement de la musique classique et de la pop culture, une évasion le temps d’un concert dans le Japon fantastique des studios Ghibli, au son des mélodies de Joe Hisaishi. Les Artistes :Romain Vaudé PianoMaja Samuelsson – Stella Siecinska ChantFlorestan Raes ViolonClara Germont Violoncelle

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63