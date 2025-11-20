Les Mystères du Comté Maison du Comté Poligny
Les Mystères du Comté Maison du Comté Poligny lundi 6 juillet 2026.
Poligny
Les Mystères du Comté
Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-25 15:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
L’escape Game Dynamique Les Mystères du Comté dure environ 1h30.
Ce jeu s’adresse à tout public de 7 à 99 ans.
Au total 20 énigmes pour vous faire découvrir de manière ludique l’univers du Comté, sa fabrication, son origine et ses saveurs. Il vous faudra faire appel à votre sens de la logique, de l’observation et même à votre odorat afin de vous conduire vers le trésor. Puis terminerez de la meilleure façon votre partie avec la dégustation de deux Comté !
Durée 1h30
Pour tous à partir de 7 ans Un enfant doit toujours être accompagné d’un adulte.
Visite possible à tarif préférentiel.
Réservation en ligne obligatoire .
Maison du Comté 1 Rue de la Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Les Mystères du Comté
L’événement Les Mystères du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-06-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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