Roman photo Librairie Polinoise Poligny

Poligny

Roman photo

Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de Partir en livre

Création d’une page de roman-photo sur le thème petits et grands héros . L’atelier peut se faire seul mais en groupe c’est plus drôle ! Prends tes photos et ajoutes-y des bulles de texte pour nous raconter ton histoire.

A partir de 10 ans (avec ou sans parents !).

Le matériel est fourni. .

Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82 commande@librairie-poligny.fr

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English : Roman photo

L’événement Roman photo Poligny a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA