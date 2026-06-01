Roman photo Librairie Polinoise Poligny
Roman photo Librairie Polinoise Poligny mercredi 24 juin 2026.
Poligny
Roman photo
Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre de Partir en livre
Création d’une page de roman-photo sur le thème petits et grands héros . L’atelier peut se faire seul mais en groupe c’est plus drôle ! Prends tes photos et ajoutes-y des bulles de texte pour nous raconter ton histoire.
A partir de 10 ans (avec ou sans parents !).
Le matériel est fourni. .
Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82 commande@librairie-poligny.fr
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English : Roman photo
L’événement Roman photo Poligny a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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