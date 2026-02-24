Boom du 3ème printemps La Barboteur Poligny
Boom du 3ème printemps La Barboteur Poligny samedi 21 mars 2026.
Boom du 3ème printemps
La Barboteur 52 Grande Rue Poligny Jura
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’association du Barboteur fête ses 3 ans !
Au programme DJ set Pepe Bino X Papa Lolo .
La Barboteur 52 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté lebarboteurpoligny@gmail.com
English : Boom du 3ème printemps
