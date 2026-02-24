Boom du 3ème printemps La Barboteur Poligny

Boom du 3ème printemps

La Barboteur 52 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association du Barboteur fête ses 3 ans !

Au programme DJ set Pepe Bino X Papa Lolo .

La Barboteur 52 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté lebarboteurpoligny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boom du 3ème printemps

L’événement Boom du 3ème printemps Poligny a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA