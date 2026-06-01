Rencontre avec Pablo Behague La Librairie Polinoise Poligny
Rencontre avec Pablo Behague La Librairie Polinoise Poligny samedi 13 juin 2026.
Poligny
Rencontre avec Pablo Behague
La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La librairie polinoise recevra Pablo Behague pour une rencontre et une dédicace ! Pablo Behague est un naturaliste, historien et écrivain français, spécialisé dans l’histoire culturelle des plantes et l’imaginaire de la nature.
Ces deux derniers livres sont consacrés aux histoires culturelles, imaginaires et symbolismes du chêne et du pommier .
La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82 commande@librairie-poligny.fr
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English : Rencontre avec Pablo Behague
L’événement Rencontre avec Pablo Behague Poligny a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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