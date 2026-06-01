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Dédicace Sarah Jeanmonot La Librairie Polinoise Poligny

Dédicace Sarah Jeanmonot La Librairie Polinoise Poligny samedi 27 juin 2026.

Lieu : La Librairie Polinoise

Adresse : 3 rue Travot

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Poligny

Dédicace Sarah Jeanmonot

La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Sarah Jeanmonot, ancienne étudiante polinoise, sera en dédicace !   .

La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82  commande@librairie-poligny.fr

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English : Dédicace Sarah Jeanmonot

L’événement Dédicace Sarah Jeanmonot Poligny a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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