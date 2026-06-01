Dédicace Sarah Jeanmonot La Librairie Polinoise Poligny
Dédicace Sarah Jeanmonot La Librairie Polinoise Poligny samedi 27 juin 2026.
Poligny
Dédicace Sarah Jeanmonot
La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Sarah Jeanmonot, ancienne étudiante polinoise, sera en dédicace ! .
La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82 commande@librairie-poligny.fr
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English : Dédicace Sarah Jeanmonot
L’événement Dédicace Sarah Jeanmonot Poligny a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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