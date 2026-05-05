Les Noctambules, visite théâtralisée Ville-Close Concarneau
Les Noctambules, visite théâtralisée Ville-Close Concarneau mercredi 15 juillet 2026.
Concarneau
Les Noctambules, visite théâtralisée
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Ça recommence ! . Une malédiction frappe la Ville-Close depuis son premier Gouverneur.
Le dernier Gouverneur et sa servante vous mènent sur les traces du fantôme de Pierre qui rôde toujours dans la Ville-Close.
Embarquez avec la compagnie Elektrobus théâtre et les guides-conférenciers du service Patrimoine pour une visite théâtralisée pleine d’anecdotes, de chants, d’humour et de commentaires historiques. Seuls sur les remparts, au crépuscule, c’est à un instant privilégié auquel vous êtes conviés.
Cette visite emprunte les fortifications et est difficilement accessible aux PMR, inaccessible sur une portion aux fauteuils roulants.
Durée 1h45
Inscription à l’Office de Tourisme .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English : Les Noctambules, visite théâtralisée
L’événement Les Noctambules, visite théâtralisée Concarneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA
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