Les Noctambules, visite théâtralisée Ville-Close Concarneau

Concarneau

Les Noctambules, visite théâtralisée

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Ça recommence ! . Une malédiction frappe la Ville-Close depuis son premier Gouverneur.

Le dernier Gouverneur et sa servante vous mènent sur les traces du fantôme de Pierre qui rôde toujours dans la Ville-Close.

Embarquez avec la compagnie Elektrobus théâtre et les guides-conférenciers du service Patrimoine pour une visite théâtralisée pleine d’anecdotes, de chants, d’humour et de commentaires historiques. Seuls sur les remparts, au crépuscule, c’est à un instant privilégié auquel vous êtes conviés.

Cette visite emprunte les fortifications et est difficilement accessible aux PMR, inaccessible sur une portion aux fauteuils roulants.

Durée 1h45

Inscription à l’Office de Tourisme .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Noctambules, visite théâtralisée

L’événement Les Noctambules, visite théâtralisée Concarneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA