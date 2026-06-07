Les Nocturbaines, rencontres des arts de la rue du 20e arrondissement Square Sarah Bernhardt Paris
Les Nocturbaines, rencontres des arts de la rue du 20e arrondissement Square Sarah Bernhardt Paris vendredi 19 juin 2026.
EDITO
Et
voilà, nous y sommes. La 30ᵉ édition des Nocturbaines ! Un
chiffre qui sonne presque comme une promesse : celle d’une aventure
qui se poursuit, année après année, contre vents et marées. Ce
n’est pas le moment de lever le pied. Bien au contraire, après
près de 30 ans d’existence, l’équipe des Nocturbaines continue
d’organiser son festival avec passion, détermination et une joie
toujours intacte.
Il
y a 30 ans, la Compagnie Impondérables, installée cité Aubry dans
le 20ᵉ arrondissement depuis 1993, décidait de créer, en juin
1996, un festival original et exigeant, dédié aux arts de la rue.
Cette proposition innovante a permis à la fois d’insuffler une
dynamique artistique à ce quartier populaire de l’est parisien et
de répondre à une demande croissante des artistes des arts de la
rue, en quête de lieux de diffusion à Paris, en leur offrant des
espaces de représentation dans l’espace public.
Depuis
1996, Les Nocturbaines enchantent les rues, les parcs, les places et
les espaces publics du 20ᵉ arrondissement. Un festival né de
l’envie de découvrir et de partager la richesse des arts de la rue
dans toute leur diversité. Et cette année encore, le programme
s’annonce à la hauteur de la réputation de cet événement, qui
continue d’attirer, bien au-delà de notre quartier, les
habitant·es de Paris et d’Île-de-France, sans oublier celles et
ceux venus d’autres horizons.
Au
fil des éditions, le festival a vu défiler des centaines de
compagnies et d’artistes, des créations inédites, des spectacles
participatifs où les habitant·es ont été — et restent —
pleinement impliqué·es, à la fois spectateurs et acteurs. Ce lien
étroit avec le quartier, cette relation de complicité entre
artistes, habitant·es et institutions partenaires ont permis aux
Nocturbaines de s’imposer comme un événement phare du paysage
culturel parisien. Une histoire construite patiemment au fil des ans,
mais surtout un avenir que nous continuons de bâtir ensemble, porté
par la richesse des arts de la rue.
Pour
cette 30ᵉ édition, comme l’an dernier, nous avons opté pour une
programmation resserrée mais intense, avec sept compagnies qui se
produiront tout au long du week-end. Certaines auront l’occasion de
jouer à deux reprises, comme les compagnies Pestac’,
Contre Les Murs, Les Vivaces et le collectif ADADA.
Cette édition sera également l’occasion de découvrir quatre
créations, proposées par les compagnies Les
Grandes Personnes, ADADA, EKI et Les Vivaces.
Vendredi
19 juin nous fêterons les 30 ans des Nocturbaines sur la Place de la
Réunion avec la Cie Demain on Change Tout.
Les
Nocturbaines 2026 accueilleront également le
Collectif Prélude avec
2 spectacles : Le samedi avec
« Tempête » à
Saint-Blaise et terminera en beauté le festival avec « l’Avare »
dans
le square Sarah Bernhardt
Trois
jours de fête, de culture, de performances, de rires, de découvertes
et d’émotions vous attendent dans le 20ᵉ arrondissement. Les
Nocturbaines, c’est l’occasion de vivre une expérience
collective, où chacun est invité à participer à la magie de
l’instant. Venez savourer ces trois jours d’arts de la rue, à
travers 8 compagnies, onze représentations et quatre créations,
dans une atmosphère conviviale et familiale.
Les
Nocturbaines 2026, c’est encore un festival où l’on se
rencontre, où l’on vit les arts ensemble, à hauteur d’humain,
dans un esprit de partage, d’émerveillement et de complicité.
À
très vite dans les rues du 20ᵉ !
En 2026 nous fêterons les 30 ans des Nocturbaines. Nous fêterons cet anniversaire le vendredi 19 juin sur la Place de la Réunion avec la Cie Demain on Change Tout à partir de 20h.
Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
dimanche
de 15h00 à 20h00
samedi
de 15h30 à 20h00
vendredi
de 16h30 à 21h30
gratuit
Pas besoin de réserver
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T16:30:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00;2026-06-20T15:30:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00
Square Sarah Bernhardt Rue de Buzenval 75020 Métro Buzenval (Ligne 9) / Porte de Vincennes (Ligne 1)Paris
+33679704725 nocturbaines@hotmail.fr https://www.facebook.com/Les Nocturbaines https://www.facebook.com/Les Nocturbaines
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