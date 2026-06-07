Les Nocturbaines, rencontres des arts de la rue du 20e arrondissement Square Sarah Bernhardt Paris

EDITO

Et

voilà, nous y sommes. La 30ᵉ édition des Nocturbaines ! Un

chiffre qui sonne presque comme une promesse : celle d’une aventure

qui se poursuit, année après année, contre vents et marées. Ce

n’est pas le moment de lever le pied. Bien au contraire, après

près de 30 ans d’existence, l’équipe des Nocturbaines continue

d’organiser son festival avec passion, détermination et une joie

toujours intacte.

Il

y a 30 ans, la Compagnie Impondérables, installée cité Aubry dans

le 20ᵉ arrondissement depuis 1993, décidait de créer, en juin

1996, un festival original et exigeant, dédié aux arts de la rue.

Cette proposition innovante a permis à la fois d’insuffler une

dynamique artistique à ce quartier populaire de l’est parisien et

de répondre à une demande croissante des artistes des arts de la

rue, en quête de lieux de diffusion à Paris, en leur offrant des

espaces de représentation dans l’espace public.

Depuis

1996, Les Nocturbaines enchantent les rues, les parcs, les places et

les espaces publics du 20ᵉ arrondissement. Un festival né de

l’envie de découvrir et de partager la richesse des arts de la rue

dans toute leur diversité. Et cette année encore, le programme

s’annonce à la hauteur de la réputation de cet événement, qui

continue d’attirer, bien au-delà de notre quartier, les

habitant·es de Paris et d’Île-de-France, sans oublier celles et

ceux venus d’autres horizons.

Au

fil des éditions, le festival a vu défiler des centaines de

compagnies et d’artistes, des créations inédites, des spectacles

participatifs où les habitant·es ont été — et restent —

pleinement impliqué·es, à la fois spectateurs et acteurs. Ce lien

étroit avec le quartier, cette relation de complicité entre

artistes, habitant·es et institutions partenaires ont permis aux

Nocturbaines de s’imposer comme un événement phare du paysage

culturel parisien. Une histoire construite patiemment au fil des ans,

mais surtout un avenir que nous continuons de bâtir ensemble, porté

par la richesse des arts de la rue.

Pour

cette 30ᵉ édition, comme l’an dernier, nous avons opté pour une

programmation resserrée mais intense, avec sept compagnies qui se

produiront tout au long du week-end. Certaines auront l’occasion de

jouer à deux reprises, comme les compagnies Pestac’,

Contre Les Murs, Les Vivaces et le collectif ADADA.

Cette édition sera également l’occasion de découvrir quatre

créations, proposées par les compagnies Les

Grandes Personnes, ADADA, EKI et Les Vivaces.

Vendredi

19 juin nous fêterons les 30 ans des Nocturbaines sur la Place de la

Réunion avec la Cie Demain on Change Tout.

Les

Nocturbaines 2026 accueilleront également le

Collectif Prélude avec

2 spectacles : Le samedi avec

« Tempête » à

Saint-Blaise et terminera en beauté le festival avec « l’Avare »

dans

le square Sarah Bernhardt

Trois

jours de fête, de culture, de performances, de rires, de découvertes

et d’émotions vous attendent dans le 20ᵉ arrondissement. Les

Nocturbaines, c’est l’occasion de vivre une expérience

collective, où chacun est invité à participer à la magie de

l’instant. Venez savourer ces trois jours d’arts de la rue, à

travers 8 compagnies, onze représentations et quatre créations,

dans une atmosphère conviviale et familiale.

Les

Nocturbaines 2026, c’est encore un festival où l’on se

rencontre, où l’on vit les arts ensemble, à hauteur d’humain,

dans un esprit de partage, d’émerveillement et de complicité.

À

très vite dans les rues du 20ᵉ !

En 2026 nous fêterons les 30 ans des Nocturbaines. Nous fêterons cet anniversaire le vendredi 19 juin sur la Place de la Réunion avec la Cie Demain on Change Tout à partir de 20h.

Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

dimanche

de 15h00 à 20h00

samedi

de 15h30 à 20h00

vendredi

de 16h30 à 21h30

gratuit

Pas besoin de réserver

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T16:30:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00;2026-06-20T15:30:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00

Square Sarah Bernhardt Rue de Buzenval 75020 Métro Buzenval (Ligne 9) / Porte de Vincennes (Ligne 1)Paris

+33679704725 nocturbaines@hotmail.fr https://www.facebook.com/Les Nocturbaines https://www.facebook.com/Les Nocturbaines



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