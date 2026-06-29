Dole

Les Nocturnes des Créateurs

Rue du Prelot Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Découvrez les Nocturnes des Créateurs au port de Dole côté Prélot. Des dizaines d’artisans locaux vous présenteront leurs créations tous les vendredis soirs cet été. Possibilité de se restaurer sur place. Rendez-vous tous les vendredis de 18h à 22h, du 10 juillet au 21 août ! .

Rue du Prelot Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 50 82

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English : Les Nocturnes des Créateurs

L’événement Les Nocturnes des Créateurs Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE