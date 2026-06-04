Les nouveaux sorciers Allée des mimosas Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Les nouveaux sorciers

Mardi 20 octobre 2026 de 14h à 14h45. Allée des mimosas 17 Avenue de Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 14:45:00

Date(s) :

2026-10-20

Un phénomène étrange inquiète les grandes écoles de magie: les enfants croient de moins en moins à l’univers magique…Enfants

Un phénomène étrange inquiète les grandes écoles de magie: les enfants croient de moins en moins à l’univers magique…



Pour raviver l’imaginaire et redonner le goût du merveilleux, l’école de Callenborn et son directeur, Elros Sellenor, décident d’ouvrir leurs portes à une nouvelle génération de sorciers.



Le Professeur PatFolle aura pour mission d’accueillir ces apprentis sorciers et de leur transmettre secrets, expériences et sortilèges étonnants.



Un spectacle interactif et enchanteur où petits et grands deviendront, le temps d’un instant, de véritables sorciers. .

Allée des mimosas 17 Avenue de Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com

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English :

A strange phenomenon is worrying the major magic schools: children believe less and less in the magical universe?

L’événement Les nouveaux sorciers Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille