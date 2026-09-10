Les nouvelles visites chantées de Grégoire Ichou Musée de Tessé Le Mans
dimanche 4 octobre 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Les nouvelles visites chantées de Grégoire Ichou
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 15:15:00
Date(s) :
2026-10-04
Mêlant art, patrimoine musical et chant lyrique, les visites chantées de Grégoire Ichou éveillent les sens et les émotions. L’artiste crée de curieux anachronismes et se permet toutes les fantaisies. Il emmène le groupe dans une déambulation surprenante ou alternent commentaires sur les tableaux et airs lyriques ou populaires. Il renouvelle ainsi le propos et la façon de voir les tableaux, sa voix résonnant dans le musée de Tessé pour faire ressentir des sensations uniques aux visiteurs.
Sur inscription dans la limite des places disponibles .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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English :
L’événement Les nouvelles visites chantées de Grégoire Ichou Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72
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