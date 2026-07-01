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LES NUITS CELTIQUES Mail de Rochelongue Agde

samedi 25 juillet 2026 · Mail de Rochelongue · Agde

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Mail de Rochelongue
Adresse
LE CAP D'AGDE
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

LES NUITS CELTIQUES

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Concert gratuit de musique celtique.
Samedi 25 juillet

21h30 Celtic crumble, les plus grandes légendes celtes aux musiques traditionnelles irlandaises.
Mail de Rochelongue
Le Cap d’Agde

21h30 Off the boat, musique folk et celtique.
Place Jean Jaurès
Agde

Dimanche 26 juillet

21h30 Waterline
musique traditionnelle irlandaise, festive et dansante
Place de la Marine.
Agde

21h30: Comerades Irish Band
vivez l’Irlande festive avec des chansons traditionnelles des pubs irlandais.
Esplanade du Môle
le Cap d’Agde   .

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie   capavenir34@gmail.com

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English : CELTIC CRUMBLE

Free Celtic music concert.

L’événement LES NUITS CELTIQUES Agde a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 ADT34

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