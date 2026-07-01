LES NUITS CELTIQUES Mail de Rochelongue Agde

Informations pratiques

Agde

LES NUITS CELTIQUES

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Concert gratuit de musique celtique.

Samedi 25 juillet

21h30 Celtic crumble, les plus grandes légendes celtes aux musiques traditionnelles irlandaises.

Mail de Rochelongue

Le Cap d’Agde

21h30 Off the boat, musique folk et celtique.

Place Jean Jaurès

Agde

Dimanche 26 juillet

21h30 Waterline

musique traditionnelle irlandaise, festive et dansante

Place de la Marine.

Agde

21h30: Comerades Irish Band

vivez l’Irlande festive avec des chansons traditionnelles des pubs irlandais.

Esplanade du Môle

le Cap d’Agde .

Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie capavenir34@gmail.com

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English : CELTIC CRUMBLE

Free Celtic music concert.

L’événement LES NUITS CELTIQUES Agde a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 ADT34