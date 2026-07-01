LES NUITS CELTIQUES Mail de Rochelongue Agde
samedi 25 juillet 2026 · Mail de Rochelongue · Agde
Informations pratiques
Agde
LES NUITS CELTIQUES
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Concert gratuit de musique celtique.
Samedi 25 juillet
21h30 Celtic crumble, les plus grandes légendes celtes aux musiques traditionnelles irlandaises.
Mail de Rochelongue
Le Cap d’Agde
21h30 Off the boat, musique folk et celtique.
Place Jean Jaurès
Agde
Dimanche 26 juillet
21h30 Waterline
musique traditionnelle irlandaise, festive et dansante
Place de la Marine.
Agde
21h30: Comerades Irish Band
vivez l’Irlande festive avec des chansons traditionnelles des pubs irlandais.
Esplanade du Môle
le Cap d’Agde .
Mail de Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie capavenir34@gmail.com
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English : CELTIC CRUMBLE
Free Celtic music concert.
L’événement LES NUITS CELTIQUES Agde a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 ADT34
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