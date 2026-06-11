Les Nuits Constellations de Metz Flux (performance live) Bliiida Metz

Metz

Les Nuits Constellations de Metz Flux (performance live)

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-25 22:30:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26

Deux nuits pour explorer, ressentir et célébrer ensemble la 10e édition du festival international Constellations de Metz !

Au programme de ces soirées concerts, performances live audiovisuelles, restitutions de résidences transfrontalières, etc.

Les Nuits Constellations de Metz sont en accès libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

La capacité d’accueil de Bliiida étant limitée, nous vous invitons à anticiper votre venue.

Flux (Collectif Scale) installation et performance live Mode exposition

À l’occasion des Nuits Constellations de Metz, le Collectif Scale revient avec son installation Flux, alternant entre mode exposition et performance live ! Créée en 2021 à Metz, l’oeuvre avait marqué les esprits. Très sollicitée depuis, Flux parcourt les scènes musicales et les évènements artistiques en tout genre à travers le monde. Sa forme mutante, modulaire et innovante lui confère un succès incontesté.

Adaptable à son environnement, Flux redessine ce qui l’entoure et propose un spectacle avant-gardiste, ludique et poétique dans lequel la chorégraphie dialogue intimement avec la musique.

Pour la 10e édition du festival international Constellations de Metz, l’artiste Marco del Bosque propose au public une performance live unique. Le temps de cette performance, l’art numérique et la musique électronique s’entremêlent pour ne faire plus qu’un.

Flux, une installation du Collectif Scale, acquise par la Région Grand Est.Musique Gregory Sémah et Omeyr Abd RabboEn partenariat avec la Ville d’Esch-sur-Alzette et frEsch asbl.Tout public

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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Two nights to explore, feel and celebrate together the 10th edition of Metz’s international Constellations festival!

On the program: concerts, live audiovisual performances, cross-border residencies, etc.

The Metz Constellations Nights are open to all, without reservation, subject to availability.

Bliiida’s capacity is limited, so please plan ahead.

Flux (Collectif Scale): installation and live performance Exhibition mode

For Nuits Constellations in Metz, Collectif Scale returns with its Flux installation, alternating between exhibition mode and live performance! Created in 2021 in Metz, the work made quite an impression. In great demand ever since, Flux has travelled the world’s music scenes and artistic events of all kinds. Its mutant, modular and innovative form has made it an undisputed success.

Adaptable to its environment, Flux redesigns what surrounds it, offering an avant-garde, playful and poetic show in which choreography is in intimate dialogue with music.

For the 10th edition of Metz’s international Constellations festival, artist Marco del Bosque presents a unique live performance. For the duration of this performance, digital art and electronic music intermingle to become one.

Flux, an installation by Collectif Scale, acquired by the Région Grand Est Music: Gregory Sémah and Omeyr Abd RabboIn partnership with the Ville d’Esch-sur-Alzette and frEsch asbl.

L’événement Les Nuits Constellations de Metz Flux (performance live) Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ