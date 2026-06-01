Les Nuits Constellations de Metz Performances live Bliiida Metz

Metz

Les Nuits Constellations de Metz Performances live

Bliiida 7 Avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-06-25 21:30:00

fin : 2026-06-25 23:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Deux nuits pour explorer, ressentir et célébrer ensemble la 10e édition du festival international Constellations de Metz !

Au programme de ces soirées concerts, performances live audiovisuelles, restitutions de résidences transfrontalières, etc. Les Nuits Constellations de Metz sont en accès libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles. La capacité d’accueil de Bliiida étant limitée, nous vous invitons à anticiper votre venue.

Milkorva

The Rising Dusk Performance live A/V

Guidée par une réfl exion à la fois poétique et introspective, la performance The Rising Dusk crée un parcours intime et symbolique, suivant le processus de reconstruction menant du chaos à la sérénité.

Lorène Plé et Peter Bannier

TUI_ Live Coding

TUI_ donne naissance à des environnements sonores hybrides, où matière organique et structures numériques se rencontrent dans un équilibre instable entre chaos et forme, accompagnés de visuels génératifs réagissant aux flux audio.

Avec le soutien du Pôle de création numérique en environnement numérique Normandie.

Julien Floria

Everything Vibrates Together Performance live A/V (création exclusive)

Des fragments sonores récoltés comme des traces de vie. Des matières numériques en mutation permanente, une performance où l’image respire avec le son, où les textures deviennent langage, rythme, tension.

Collectif Grave Jeannie Brie et Théo Strauss

Encore et encore Performance live A/V

La danse reprend encore, et encore. À partir d’une seule et même séquence vidéo, les performeurs étirent le temps, déplient le souvenir, rejouent le geste à l’usure.

Collectif Grave Jeannie Brie, Victor Remy, Clément Marchand

JVC Live zozovisuel

JVC est une performance improvisée où vidéo en temps réel rencontre musique électro-noise. Ensemble, les artistes tordent et déforment le réel pour l’emmener vers l’abstraction.Tout public

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Bliiida 7 Avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Two nights to explore, feel and celebrate together the 10th edition of Metz’s international Constellations festival!

On the program: concerts, live audiovisual performances, cross-border residencies, etc. The Metz Constellations Nights are open to all, without reservation, subject to availability. Bliiida’s capacity is limited, so please plan ahead.

Milkorva

The Rising Dusk Live A/V performance

Guided by both poetic and introspective reflection, The Rising Dusk performance creates an intimate and symbolic journey, following the process of reconstruction from chaos to serenity.

Lorène Plé and Peter Bannier

TUI_ Live Coding

TUI_ creates hybrid sound environments, where organic matter and digital structures meet in an unstable balance between chaos and form, accompanied by generative visuals that react to audio streams.

With the support of the Pôle de création numérique en environnement numérique Normandie.

Julien Floria

Everything Vibrates Together Live A/V performance (exclusive creation)

Sound fragments collected like traces of life. Digital materials in constant mutation, a performance where image breathes with sound, where textures become language, rhythm and tension.

Collectif Grave Jeannie Brie and Théo Strauss

Encore et encore Live A/V performance

The dance goes on and on and on. Using a single video sequence, the performers stretch time, unfold memories and replay gestures over and over again.

Collectif Grave Jeannie Brie, Victor Remy, Clément Marchand

JVC Live zozovisuel

JVC is an improvised performance where real-time video meets electro-noise music. Together, the artists twist and distort reality to take it towards abstraction.

L’événement Les Nuits Constellations de Metz Performances live Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ