Les nuits des étoiles La Roche-des-Arnauds
Les nuits des étoiles La Roche-des-Arnauds vendredi 7 août 2026.
La Roche-des-Arnauds
Les nuits des étoiles
École Copernic, 3948 Route de Corréo La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
La première soirée d’observation sera précédée d’un moment festif ; la seconde sera précédée d’un film en plein air.
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École Copernic, 3948 Route de Corréo La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 57 88 65 observatoire@asso-copernic.org
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English :
The first evening of observation will be preceded by a festive moment; the second will be preceded by an open-air film.
L’événement Les nuits des étoiles La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Sources du Buëch
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