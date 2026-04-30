La Roche-des-Arnauds

Les nuits des étoiles

École Copernic, 3948 Route de Corréo La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La première soirée d’observation sera précédée d’un moment festif ; la seconde sera précédée d’un film en plein air.

.

École Copernic, 3948 Route de Corréo La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 57 88 65 observatoire@asso-copernic.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The first evening of observation will be preceded by a festive moment; the second will be preceded by an open-air film.

L’événement Les nuits des étoiles La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Sources du Buëch