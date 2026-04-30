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Les nuits des étoiles La Roche-des-Arnauds

Les nuits des étoiles La Roche-des-Arnauds vendredi 7 août 2026.

Adresse : École Copernic, 3948 Route de Corréo

Ville : 05400 La Roche-des-Arnauds

Département : Hautes-Alpes

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Roche-des-Arnauds

Les nuits des étoiles

École Copernic, 3948 Route de Corréo La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07

La première soirée d’observation sera précédée d’un moment festif ; la seconde sera précédée d’un film en plein air.
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École Copernic, 3948 Route de Corréo La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 57 88 65  observatoire@asso-copernic.org

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English :

The first evening of observation will be preceded by a festive moment; the second will be preceded by an open-air film.

L’événement Les nuits des étoiles La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Sources du Buëch

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