Les Nuits des étoiles Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Les Nuits des étoiles

Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07

Les Nuits des étoiles, le plus grand festival estival des amoureux de l’astronomie en France, reviennent pour leur 36e édition !

L’événement astronomique majeur de l’année, l’éclipse solaire du 12 août prochain, sera évoqué.

Une observation gratuite du ciel nocturne sera également organisée à la nuit tombée.

21h00 et 22h30 Découverte du ciel nocturne

21h45 et 23h15 Les anneaux des planètes

Durée 30 minutes. Réservation vivement conseillée.

Ouverture des portes à 20h30.

Une observation gratuite du ciel nocturne sera également organisée à la nuit tombée.

L’événement astronomique majeur de l’année, l’éclipse solaire du 12 août prochain, sera évoqué. .

Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Les Nuits des étoiles Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-08-04 par SITARMOR