Les Nuits des étoiles Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou
vendredi 7 août 2026 · Planétarium de Bretagne · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Les Nuits des étoiles
Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
Les Nuits des étoiles, le plus grand festival estival des amoureux de l’astronomie en France, reviennent pour leur 36e édition !
L’événement astronomique majeur de l’année, l’éclipse solaire du 12 août prochain, sera évoqué.
Une observation gratuite du ciel nocturne sera également organisée à la nuit tombée.
21h00 et 22h30 Découverte du ciel nocturne
21h45 et 23h15 Les anneaux des planètes
Durée 30 minutes. Réservation vivement conseillée.
Ouverture des portes à 20h30.
Une observation gratuite du ciel nocturne sera également organisée à la nuit tombée.
L’événement astronomique majeur de l’année, l’éclipse solaire du 12 août prochain, sera évoqué. .
Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Nuits des étoiles Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-08-04 par SITARMOR
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