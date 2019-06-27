Les Nuits des Forêts Mimizan
Les Nuits des Forêts Mimizan samedi 13 juin 2026.
Mimizan
Les Nuits des Forêts
Mimizan Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
9h 11h Balade à la rencontre de la faune landaise
RDV: Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand
Sur inscription 06.27.19.32.42
10h 18h Atelier Land Art
RDV Parking de la Mailloueyre
11h 12h Les enjeux des feux de forêts quizz et prévention
RDV: Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand
14h30-16h30 Chantier citoyen Ramassage de déchets en forêt
RDV Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand
15h-17h Fresque de la forêt
RDV Parking de la Mailloueyre
21h-22h Contes à la découverte de la forêt landaise
RDV Parking de la Mailloueyre
Informations et détails du programme https://nuitsdesforets.com/edition-2026/celebrons-la-foret-landaise/ .
Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Nuits des Forêts
L’événement Les Nuits des Forêts Mimizan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Mimizan
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