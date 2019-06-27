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Les Nuits des Forêts Mimizan

Les Nuits des Forêts Mimizan

Les Nuits des Forêts Mimizan samedi 13 juin 2026.

Adresse : Mimizan

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mimizan

Les Nuits des Forêts

Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

9h 11h Balade à la rencontre de la faune landaise
RDV: Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand
Sur inscription 06.27.19.32.42

10h 18h Atelier Land Art
RDV Parking de la Mailloueyre

11h 12h Les enjeux des feux de forêts quizz et prévention
RDV: Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand

14h30-16h30 Chantier citoyen Ramassage de déchets en forêt
RDV Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand

15h-17h Fresque de la forêt
RDV Parking de la Mailloueyre

21h-22h Contes à la découverte de la forêt landaise
RDV Parking de la Mailloueyre

Informations et détails du programme https://nuitsdesforets.com/edition-2026/celebrons-la-foret-landaise/   .

Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Nuits des Forêts

L’événement Les Nuits des Forêts Mimizan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Mimizan

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