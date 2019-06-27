Mimizan

Les Nuits des Forêts

Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

9h 11h Balade à la rencontre de la faune landaise

RDV: Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand

Sur inscription 06.27.19.32.42

10h 18h Atelier Land Art

RDV Parking de la Mailloueyre

11h 12h Les enjeux des feux de forêts quizz et prévention

RDV: Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand

14h30-16h30 Chantier citoyen Ramassage de déchets en forêt

RDV Parking passerelle de Gombault, accès par Rue de Galand

15h-17h Fresque de la forêt

RDV Parking de la Mailloueyre

21h-22h Contes à la découverte de la forêt landaise

RDV Parking de la Mailloueyre

Informations et détails du programme https://nuitsdesforets.com/edition-2026/celebrons-la-foret-landaise/ .

Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Nuits des Forêts

L’événement Les Nuits des Forêts Mimizan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Mimizan