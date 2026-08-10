Les nuits des vendanges RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Les Baux-de-Provence
samedi 3 octobre 2026 · RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Les nuits des vendanges
Samedi 3 octobre 2026 de 19h à 0h. RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 00:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Soirée DJ, organisée par Kolibree
Cette soirée clôturera la saison 2026
DJ set by Sin’Dee
Soirée au cœur d’un champ du Mas Sainte-Berthe, dans une ambiance guinguette, afin de célébrer les vendanges autour de la dégustation du vin nouveau du domaine.
Possibilité de restauration sur place.
Réservation obligatoire sur kolybree.com .
RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 39 01 info@mas-sainte-berthe.com
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English :
DJ Night, organized by Kolibree
This event will wrap up the 2026 season
L’événement Les nuits des vendanges Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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