Les nuits des vendanges RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Les nuits des vendanges

Samedi 3 octobre 2026 de 19h à 0h. RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 00:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Soirée DJ, organisée par Kolibree

Cette soirée clôturera la saison 2026

DJ set by Sin’Dee

Soirée au cœur d’un champ du Mas Sainte-Berthe, dans une ambiance guinguette, afin de célébrer les vendanges autour de la dégustation du vin nouveau du domaine.

Possibilité de restauration sur place.

Réservation obligatoire sur kolybree.com .

RD27A, 400 chemin de Sainte Berthe Mas Sainte Berthe Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 39 01 info@mas-sainte-berthe.com

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English :

DJ Night, organized by Kolibree

This event will wrap up the 2026 season

L’événement Les nuits des vendanges Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Baux de Provence