Les nuits du Rooy Château du Rooy Bergerac

Bergerac

Les nuits du Rooy

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Et si vous découvriez les feux d’artifice autrement ?

Depuis notre domaine à l’écart de l’agitation, partagez un moment paisible sous les étoiles…

Bar à vin sur place Apportez votre pique-nique !

Uniquement sur réservation. .

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 66 32 77 contact@chateau-du-rooy.com

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English :

L’événement Les nuits du Rooy Bergerac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides