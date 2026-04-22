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Les nuits du Rooy Château du Rooy Bergerac

Les nuits du Rooy Château du Rooy Bergerac

Les nuits du Rooy Château du Rooy Bergerac mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Château du Rooy

Adresse : 982 Chemin de la Côte de Rosette

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bergerac

Les nuits du Rooy

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

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Uniquement sur réservation.   .

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 66 32 77  contact@chateau-du-rooy.com

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English :

L’événement Les nuits du Rooy Bergerac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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