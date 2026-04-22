Les nuits du Rooy Château du Rooy Bergerac
Les nuits du Rooy Château du Rooy Bergerac mardi 14 juillet 2026.
Bergerac
Les nuits du Rooy
Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Et si vous découvriez les feux d’artifice autrement ?
Depuis notre domaine à l’écart de l’agitation, partagez un moment paisible sous les étoiles…
Bar à vin sur place Apportez votre pique-nique !
Uniquement sur réservation. .
Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 66 32 77 contact@chateau-du-rooy.com
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English :
L’événement Les nuits du Rooy Bergerac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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