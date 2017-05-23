« Les objets voyageurs. Regards croisés entre Draguignan et Parakou », Musée des beaux-arts – Draguignan, Draguignan

« Les objets voyageurs. Regards croisés entre Draguignan et Parakou » Samedi 23 mai, 17h30 Musée des beaux-arts – Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Nuit européenne des musées :

Samedi 23 mai – 17h

La classe 203 de seconde générale du lycée Jean Moulin (Draguignan) présente son projet annuel.

Chaque élève a sélectionné une œuvre des collections qu’il a explorée avant d’imaginer un écrit. Les textes ont ensuite été rassemblés par leur enseignante en histoire-géographie Clotilde Lompré dans un journal numérique adressé à une classe jumelée du Bénin.

Musée des beaux-arts – Draguignan 9 rue de la république 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/programme-agenda/programme-agenda/ [{« type »: « link », « value »: « https://mba-draguignan.fr/programme-agenda/programme-agenda/ »}] Le musée des Beaux-Arts de Draguignan est installé dans l’ancien couvent des Ursulines datant du XVIIe siècle, réaménagé en demeure de plaisance par Monseigneur Martin du Bellay (1703-1775).

Ses collections reflètent l’histoire du goût et de la curiosité, de la Renaissance au XXe siècle. Elles sont réparties dans deux appartements nobles. Le premier comprend quatre salons en enfilade exposant des peintures et des sculptures en particulier de l’école française : Philippe de Champaigne, Simon Vouet, Jean-Baptiste Oudry, Pierre Mignard, Alexandre Desgoffe. Les écoles nordique et italienne sont également représentées : Abraham Blommaert, Giovanni Panini. Le dernier salon présente des oeuvres impressionnistes et post-impressionnistes.

Le second appartement dispose d’une suite de cabinets thématisés : la Chine dans les arts décoratifs, la noblesse provençale et son mécénat, l’armure d’apparat de François de Montmorrency (1530-1579) et l’imaginaire chevaleresque à l’époque moderne. Il se termine par un cabinet de curiosités et la galerie dracénoise. Dans une rue piétonne le musée est accessible facilement depuis le parking des musées.

Nuit européenne des musées :

©marthaszczesniak